Икрина (Икрина) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти11.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1898
Отец ребёнка: Икрин Терентий Степанович
Рождение ребёнка
14.01.1898
Сын: Икрин Митрофан Терентьевич
Отец ребёнка: Икрин Терентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1913