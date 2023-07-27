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Икрина (Икрина) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

11.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Икрин Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Икрин Терентий Степанович

Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Икрин Митрофан Терентьевич

Отец ребёнка: Икрин Терентий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Терентий Степанович

Смерть
11.03.1913