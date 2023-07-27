Икрина (Тоскуева) Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Тоскуева) Ксения Алексеева

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Место рождения

д. Тоскуева Чурманского прихода

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тоскуев Алексей Иванов

Мать: не указана

д. Тоскуева Чурманского прихода
Бракосочетание
31.01.1832

Муж: Икрин Стефан Корнилов

Рождение ребёнка
05.12.1832

Сын: Икрин Савва Стефанов

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1834

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1836

Дочь: Васса Стефанова

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1839

Сын: Икрин Павел Стефанов

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Пульхерия Стефанова

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Терентий Степанович

Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов

Смерть
После 1855
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