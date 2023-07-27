Икрина (Тоскуева) Ксения Алексеева
Место рожденияд. Тоскуева Чурманского прихода
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тоскуев Алексей Иванов
д. Тоскуева Чурманского прихода
Бракосочетание
31.01.1832
Рождение ребёнка
05.12.1832
Сын: Икрин Савва Стефанов
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Рождение ребёнка
12.03.1834
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Рождение ребёнка
16.08.1836
Дочь: Васса Стефанова
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Рождение ребёнка
04.11.1839
Сын: Икрин Павел Стефанов
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Пульхерия Стефанова
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Терентий Степанович
Отец ребёнка: Икрин Стефан Корнилов
Смерть
После 1855