Швынденкова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швынденкова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швынденков Степан Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1876

Сын: Швынденков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Швынденков Александр Степанович

Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1888

Дочь: Швынденкова Фекла Степановна

Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович

Смерть
Неизвестно

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