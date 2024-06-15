Швынденкова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1876
Сын: Швынденков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Швынденков Александр Степанович
Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1888
Дочь: Швынденкова Фекла Степановна
Отец ребёнка: Швынденков Степан Петрович
Смерть
Неизвестно