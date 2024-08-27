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Швынденков Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Швынденков Петр Федорович

Мать: Швынденкова Прасковья Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швынденкова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.01.1876

Сын: Швынденков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Швынденков Александр Степанович

Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
25.09.1888

Дочь: Швынденкова Фекла Степановна

Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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