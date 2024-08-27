Швынденков Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1876
Сын: Швынденков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Швынденков Александр Степанович
Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.09.1888
Дочь: Швынденкова Фекла Степановна
Мать ребёнка: Швынденкова Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно