Григорьева-Иванова-Самойлова-Гришина (Петрова) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1850 ст.
Отец: Иванов-Самойлов-Кулаков-Гришин (Григорьев) Иоанн (Иван) Петрович
Бракосочетание
20.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
13.05.1874 ст.
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Петр Ефремович
Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Петр Ефремович
Смерть
Неизвестно