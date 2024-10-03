Григорьева-Иванова-Самойлова-Гришина (Петрова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева-Иванова-Самойлова-Гришина (Петрова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.10.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1850 ст.

Отец: Иванов-Самойлов-Кулаков-Гришин (Григорьев) Иоанн (Иван) Петрович

Мать: Кириллова Агрипина Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.10.1871 ст.

Муж: Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Петр Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1874 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Петр Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Петр Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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