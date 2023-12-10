Коротков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)

Мать: Короткова Фекла Васильевна

Смерть
Неизвестно
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