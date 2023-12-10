Короткова Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова Фекла Васильевна

Короткова Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Коротков Николай

Отец ребёнка: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)

Рождение ребёнка
1921

Сын: Коротков Иван

Отец ребёнка: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Коротков Егор Егорович

Отец ребёнка: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close