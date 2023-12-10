Короткова Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коротков Николай
Отец ребёнка: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коротков Иван
Отец ребёнка: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Коротков Егор Георгиевич (Никитич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно