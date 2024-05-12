Трофимова Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Марья Андреевна

Трофимова Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

01.02.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Трофимов Григорий Титович

Отец ребёнка: не указан

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Трофимов Лазарь Титович

Отец ребёнка: не указан

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
01.02.1863
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.