Трофимова Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти01.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Трофимов Григорий Титович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1849
Смерть
01.02.1863
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости