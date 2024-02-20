Фита Федор Саввич /Савельевич/
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фита Савва Игнатьевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фита Савва /Савелий/ Федорович
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фита Федор Федорович
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.03.1917
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно