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Фита Федор Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1915

Дата смерти

25.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Фита Федор Саввич /Савельевич/

Мать: Фита Варвара Лукьяновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Михайловна

Смерть
25.05.1942
РСФСР Сталинградская обл.,убит при бомбежке
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-939
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