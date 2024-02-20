Фита Федор Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1915
Дата смерти25.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Михайловна
Смерть
25.05.1942
РСФСР Сталинградская обл.,убит при бомбежке
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-939