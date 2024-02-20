Фита (Калафат) Варвара Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фита (Калафат) Варвара Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фита Савва /Савелий/ Федорович

Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фита Федор Федорович

Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.03.1917

Сын: Фита Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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