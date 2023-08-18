Назаренко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Назаренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Назаренко Анастасия

Рождение ребёнка
04.02.?

Дочь: Плешкова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Назаренко Анастасия

Смерть
Неизвестно

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