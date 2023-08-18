Назаренко Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Назаренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Назаренко Анастасия
Рождение ребёнка
04.02.?
Дочь: Плешкова Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Назаренко Анастасия
Смерть
Неизвестно