Назаренко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей

Рождение ребёнка
04.02.?

Дочь: Плешкова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей

Смерть
Неизвестно

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