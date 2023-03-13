Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

1793 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Борисъ

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисъ

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