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Прасковья Григорьева
Прасковья Григорьева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Борисъ
1774 г.р.
Дети
Зиновья
1793 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь:
Зиновья
Отец ребёнка:
Борисъ
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Борисъ
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