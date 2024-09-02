Лисуков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1940
Сын: Лисуков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Дроздова (Трофимова) Матрёна Ефремовна
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно