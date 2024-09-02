Лисуков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисуков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова (Трофимова) Матрёна Ефремовна

Рождение ребёнка
16.06.1940

Сын: Лисуков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Дроздова (Трофимова) Матрёна Ефремовна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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