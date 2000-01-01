Смирнова Акилина Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Акилина Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Смирнов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Смирнов Яков Трофимович

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Смирнов Викул Трофимович

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Смирнов Егор Трофимович

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ульяния Трофимовна

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Смирнов Софон Трофимович

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрофена Трофимовна

Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Трофим Евстеевич

Смерть
После 1795
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