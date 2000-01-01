Смирнова Акилина Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ульяния Трофимовна
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрофена Трофимовна
Отец ребёнка: Смирнов Трофим Евстеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795