Косухина Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Афанасий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Косухина) Екатерина

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Косухина) Мария

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Косухина) Татьяна

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Косухина) Агафья

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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