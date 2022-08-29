Косухина Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Косухина) Екатерина
Отец ребёнка: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Косухина) Мария
Отец ребёнка: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Косухина) Татьяна
Отец ребёнка: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Косухина) Агафья
Отец ребёнка: Косухин Афанасий
Смерть
Неизвестно