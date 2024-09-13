Сельнихин Данило Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Сельнихина Евфросья Даниловна
Мать ребёнка: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна
ГАСО, 24-25-330-46л
Военная служба
С 1813
Рекрут
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Калинина (Сельнихина) Анна Даниловна
Мать ребёнка: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна
ГАСО, рев1834, 47л
Смерть
Неизвестно