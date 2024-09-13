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Сельнихин Данило Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Сельнихин Алексей Яковлевич

Мать: Сельнихина (Пыжьянова) Агафья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Сельнихина Евфросья Даниловна

Мать ребёнка: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46л
Военная служба
С 1813
Рекрут
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Калинина (Сельнихина) Анна Даниловна

Мать ребёнка: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47л
Смерть
Неизвестно

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