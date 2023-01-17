Оксимец Захар Павловна
Место рождения
Дата рождения24.03.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1858
Отец: Оксимец Павел Иванович
Мать: Оксимец Агапия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Мелания Захаровна
Мать ребёнка: Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
28.12.1897
Мать ребёнка: Ульяна Павловна
Смерть
Неизвестно