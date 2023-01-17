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Оксимец Захар Павловна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

24.03.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1858

Отец: Оксимец Павел Иванович

Мать: Оксимец Агапия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Оксимец Кузьма Захарович

Мать ребёнка: Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Мелания Захаровна

Мать ребёнка: Ульяна Павловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1897

Сын: Оксимец Степан Захарович

Мать ребёнка: Ульяна Павловна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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