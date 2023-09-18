Оксимец (Калина) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Калина) Ульяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1885

Муж: Оксимец Захар Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1886

Дочь: Наталия Захарова

Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Оксимец Кузьма Захарович

Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Мелания Захаровна

Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1897

Сын: Оксимец Степан Захарович

Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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