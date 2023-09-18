Оксимец (Калина) Ульяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1885
Рождение ребёнка
19.08.1886
Дочь: Наталия Захарова
Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Мелания Захаровна
Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович
Рождение ребёнка
28.12.1897
Отец ребёнка: Оксимец Захар Павлович
Смерть
Неизвестно