Таланова Евдокия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти01.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Таланов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Таланов Сергей Мануйлович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Таланов Сергей Мануйлович
Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1900
Дочь: Таланова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Таланов Сергей Мануйлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1901