Таланова Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланова Евдокия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

01.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Таланов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Таланов Сергей Мануйлович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Таланов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Таланов Сергей Мануйлович

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1900

Дочь: Таланова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Таланов Сергей Мануйлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланов Сергей Мануйлович

Смерть
01.09.1901
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