Таланов Сергей Мануйлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1865
Рождение ребёнка
1865
Сын: Таланов Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Таланова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Таланова Евдокия Тихоновна
Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1900
Дочь: Таланова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Таланова Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно