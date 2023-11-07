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Таланов Сергей Мануйлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1865

Отец: Таланов Мануйло Николаевич

Мать: Таланова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Таланов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Таланова Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Таланов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Таланова Евдокия Тихоновна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1900

Дочь: Таланова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Таланова Евдокия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланова Евдокия Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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