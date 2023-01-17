Мухина Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/59167
Бракосочетание
До 1831
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Мухин Василий Федулович
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Мухина Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Федулович
Рождение ребёнка
03.02.1837 ст.
Отец ребёнка: Мухин Василий Федулович
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/60795
Смерть
Неизвестно