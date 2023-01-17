Мухина Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Елена Сергеевна

Мухина Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/59167
Бракосочетание
До 1831

Муж: Мухин Василий Федулович

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мухин Федот Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Федулович

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Мухина Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Федулович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.02.1837 ст.

Сын: Мухин Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Федулович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/60795
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close