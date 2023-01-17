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Черепова Татьяна Фадеевна

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Место рождения

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Сын: Черепов Данила Герасимович

Отец ребёнка: Черепов Герасим Ильич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Черепов Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Черепов Герасим Ильич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Черепов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Черепов Герасим Ильич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепов Герасим Ильич

Смерть
Неизвестно
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