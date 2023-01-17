Черепова Татьяна Фадеевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Черепов Данила Герасимович
Отец ребёнка: Черепов Герасим Ильич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Черепов Тимофей Герасимович
Отец ребёнка: Черепов Герасим Ильич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Черепов Герасим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно