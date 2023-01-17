Черепов Герасим Ильич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Черепов Илья Фокиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Черепов Данила Герасимович
Мать ребёнка: Черепова Татьяна Фадеевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Черепов Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: Черепова Татьяна Фадеевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Черепова Татьяна Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1761