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Черепов Герасим Ильич

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1733

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Черепов Илья Фокиевич

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Сын: Черепов Данила Герасимович

Мать ребёнка: Черепова Татьяна Фадеевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Черепов Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: Черепова Татьяна Фадеевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Черепов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Черепова Татьяна Фадеевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепова Татьяна Фадеевна

Смерть
1761
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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