Стенников Афонасий
Место рожденияКурганская обл
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Стенников Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1959
Смерть
Неизвестно