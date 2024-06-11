Стенников Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенников Афонасий

Место рождения

Курганская обл

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Стенников Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кошелева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кошелева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кошелева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кошелева) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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