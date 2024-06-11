(Кошелева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошелева) Мария Михайловна

Место рождения

Курганская обл

Дата рождения

20.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923

Отец: Кошелев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стенников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стенников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стенников Афонасий

Рождение ребёнка
15.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стенников Афонасий

Смерть
Неизвестно

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