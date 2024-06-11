(Кошелева) Мария Михайловна
Место рожденияКурганская обл
Дата рождения20.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923
Отец: Кошелев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1959
Смерть
Неизвестно