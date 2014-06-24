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Кардаш Мария Ильинична

Место рождения

Херсон

Дата рождения

16.04.1927

Дата смерти

24.06.2014

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1927

Отец: Кардаш Илья Тихонович

Мать: Юра Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
11.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Кузьмич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
24.06.2014

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