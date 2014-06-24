Кардаш Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения16.04.1927
Дата смерти24.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1927
Отец: Кардаш Илья Тихонович
Мать: Юра Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
11.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Николай Кузьмич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
24.06.2014