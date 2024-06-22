Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Коряев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1873 ст.
Дочь: Кузнецова (Коряева) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1875 ст.
Дочь: Петрушина (Коряева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1880
Дочь: (Коряева) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Клемина (Коряева) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Емельянова (Коряева) Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1892
Сын: Коряев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно