Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Самсонов Самсон Александрович

Мать: Самсонова Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коряев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Коряев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1873 ст.

Дочь: Кузнецова (Коряева) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1875 ст.

Дочь: Петрушина (Коряева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1880

Дочь: (Коряева) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Клемина (Коряева) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Емельянова (Коряева) Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1888 ст.

Сын: Коряев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1892

Сын: Коряев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Коряев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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