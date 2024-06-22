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Коряев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Коряев Иван Родионович

Мать: Коряева Акулина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Коряев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1873 ст.

Дочь: Кузнецова (Коряева) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1875 ст.

Дочь: Петрушина (Коряева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1880

Дочь: (Коряева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Клемина (Коряева) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Емельянова (Коряева) Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1888 ст.

Сын: Коряев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1892

Сын: Коряев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Коряева (Самсонова) Ефимья Самсоновна

Смерть
Неизвестно

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