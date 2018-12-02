Колмогорова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмогорова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2018

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2018

Отец: Колмогоров Александр Николаевич

Мать: Колмогорова Татьяна

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