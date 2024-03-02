Колмогорова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмогорова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.2010

Дочь: Колмогорова Софья Александровна

Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.2011

Дочь: Колмогорова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.08.2013

Дочь: Колмогорова Арина Александровна

Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.2016

Сын: Колмогоров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.2018

Дочь: Колмогорова Анна Александровна

Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмогоров Александр Николаевич

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