Колмогорова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.2010
Дочь: Колмогорова Софья Александровна
Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.2011
Дочь: Колмогорова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
16.08.2013
Дочь: Колмогорова Арина Александровна
Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.2016
Сын: Колмогоров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.12.2018
Дочь: Колмогорова Анна Александровна
Отец ребёнка: Колмогоров Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно