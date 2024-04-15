Пархоменко (Головченко) Агриппина Демидовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Восприемник
30.10.1899 ст.
Зиновия Петровна Головченко
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
12.11.1901 ст.
Дочь: Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич
Восприемник
19.09.1902 ст.
Феодора Петровна Головченко
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.
Сын: Пархоменко Терентий Захарович
Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS76-S?i=632&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.
Сын: Пархоменко Иван Захарович
Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-N?i=713&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.
Сын: Пархоменко Михаил Захарович
Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ9-9?i=854&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.
Дочь: Наталия Захаровна
Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-2?i=266&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно