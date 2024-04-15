Пархоменко (Головченко) Агриппина Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Головченко) Агриппина Демидовна

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудневка, Сумська область
Восприемник
30.10.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Зиновия Петровна Головченко
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Пархоменко Захар Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
12.11.1901 ст.

Дочь: Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.09.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодора Петровна Головченко
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.

Сын: Пархоменко Терентий Захарович

Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS76-S?i=632&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.

Сын: Пархоменко Иван Захарович

Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-N?i=713&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.

Сын: Пархоменко Михаил Захарович

Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ9-9?i=854&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.

Дочь: Наталия Захаровна

Отец ребёнка: Пархоменко Захар Григорьевич

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-2?i=266&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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