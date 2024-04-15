Пархоменко Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения14.01.1905 ст.
Дата смерти29.06.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1905 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-N?i=713&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.06.1905 ст.
Причина смерти: от расстройства желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SMH-5?i=107&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.06.1905 ст.
на кладбище д. Кровной