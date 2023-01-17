Капустин Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1891
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Капустина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Капустина Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно