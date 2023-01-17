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Капустин Иван Павлович

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Место рождения

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1891

Жена: Капустина Евдокия Дмитриевна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Капустина Евдокия Дмитриевна

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Капустин Илья Иванович

Мать ребёнка: Капустина Евдокия Дмитриевна

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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