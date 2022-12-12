Капустина (Воронина) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Воронина) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Воронин Дмитрий Емельянович

Мать: Воронина Мария Александровна

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1891

Муж: Капустин Иван Павлович

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Капустин Иван Павлович

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Капустин Илья Иванович

Отец ребёнка: Капустин Иван Павлович

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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