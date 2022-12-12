Капустина (Воронина) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
1891
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Капустин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Капустин Иван Павлович
Смерть
Неизвестно