Смольянинов Казьма Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмольянинов Казьма Ильин

Смольянинов Казьма Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

20.03.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Смольянинов Илья Харитонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Смольянинова) Афимья Дементьева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Смольянинов Карп Казьмин

Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Смольянинов Фолимон Казьмин

Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Смольянинов Ефим Казмин

Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Смольянинов Роман Казмин

Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Смольянинова) Авдотья Казьмина

Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева

Смерть
20.03.1878
Ольховка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: волею Божьей
Похороны
Неизвестно
Ольховка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.