Смольянинов Казьма Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти20.03.1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Смольянинов Илья Харитонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Смольянинов Фолимон Казьмин
Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Смольянинова) Авдотья Казьмина
Мать ребёнка: (Смольянинова) Афимья Дементьева
Смерть
20.03.1878
Причина смерти: волею Божьей
Похороны
Неизвестно