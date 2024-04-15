Смольянинов Фолимон Казьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольянинов Фолимон Казьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Смольянинов Казьма Ильин

Мать: (Смольянинова) Афимья Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смольянинова) Матрена Фолимонова

Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Смольянинова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Смольянинова) Федосья Фолимонова

Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Смольянинов Елизар Фолимонович

Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Смольянинов Ефим Фолимонов

Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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