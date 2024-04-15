Смольянинов Фолимон Казьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смольянинова) Матрена Фолимонова
Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Смольянинова) Федосья Фолимонова
Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Смольянинов Елизар Фолимонович
Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Смольянинов Ефим Фолимонов
Мать ребёнка: (Смольянинова) Елена Максимова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно