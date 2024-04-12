Брунс Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брунс Владимир Михайлович

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

?.03.1909

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.12.1931

Сын: Брунс Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Брунс София Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1945

Дочь: Эйлер Елена Владимировна

Мать ребёнка: Брунс София Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брунс София Николаевна

Смерть
1990
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