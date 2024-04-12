Брунс Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения?.03.1909
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1909
Рождение ребёнка
21.12.1931
Сын: Брунс Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Брунс София Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1945
Дочь: Эйлер Елена Владимировна
Мать ребёнка: Брунс София Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брунс София Николаевна
Смерть
1990