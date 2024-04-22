Сисой Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Василий Михайлович
Мать: Степанида Максимовна
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-28RM?i=108&wc=M699-1P8%3A224254401%2C235329501%2C235360801&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Устина Сисоевна
Мать ребёнка: Федосья Дементьевна
РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GR1W?i=457&cc=1929530 РС9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-R2WS?i=821&owc=M699-YZ9%3A224254401%2C235329501%3Fcc%3D1929530... Показать все
Смерть
Неизвестно