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Сисой Васильевич

Место рождения

Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Василий Михайлович

Мать: Степанида Максимовна

Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-28RM?i=108&wc=M699-1P8%3A224254401%2C235329501%2C235360801&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Устина Сисоевна

Мать ребёнка: Федосья Дементьевна

Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GR1W?i=457&cc=1929530 РС9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-R2WS?i=821&owc=M699-YZ9%3A224254401%2C235329501%3Fcc%3D1929530... Показать все
Смерть
Неизвестно
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