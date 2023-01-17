Домницкий Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домницкий Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

28.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
30.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.1975
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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