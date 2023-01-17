Домницкий Алексей Тимофеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти28.04.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
30.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.1975
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край