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Марамыгин Егор Федорович

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

12.12.1925

Дата смерти

16.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марамыгина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1947

Сын: Марамыгин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Марамыгина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1952

Сын: Марамыгин Олег Егорович

Мать ребёнка: Марамыгина Лидия Алексеевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
16.07.2000
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Верхнеполевское кладбище

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