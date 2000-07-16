Марамыгин Егор Федорович
Место рождения
Дата рождения12.12.1925
Дата смерти16.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1947
Сын: Марамыгин Виктор Егорович
Мать ребёнка: Марамыгина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.1952
Мать ребёнка: Марамыгина Лидия Алексеевна
Смерть
16.07.2000
Верхнеполевское кладбище