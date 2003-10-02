Марамыгина Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения?.09.1923
Дата смерти02.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1947
Сын: Марамыгин Виктор Егорович
Отец ребёнка: Марамыгин Егор Федорович
Рождение ребёнка
23.10.1952
Отец ребёнка: Марамыгин Егор Федорович
Смерть
02.10.2003
Верхнеполевское кладбище