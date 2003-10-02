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Марамыгина Лидия Алексеевна

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

?.09.1923

Дата смерти

02.10.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марамыгин Егор Федорович

Рождение ребёнка
20.01.1947

Сын: Марамыгин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Марамыгин Егор Федорович

Рождение ребёнка
23.10.1952

Сын: Марамыгин Олег Егорович

Отец ребёнка: Марамыгин Егор Федорович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
02.10.2003
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Верхнеполевское кладбище

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