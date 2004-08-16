Тарасова (Кузнецова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.07.1955
Дата смерти16.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1975
Сын: Тарасов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.01.1981
Дочь: Тарасова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.08.2004
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область