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Тарасова (Кузнецова) Галина Александровна

Место рождения

Сокольское, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.07.1955

Дата смерти

16.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1955

Отец: Кузнецов Александр Афанасьевич

Мать: Кузнецова Елизавета Фёдоровна

Сокольское, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
29.07.1975

Сын: Тарасов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.01.1981

Дочь: Тарасова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.08.2004
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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