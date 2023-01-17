Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1720

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Зазулин Яков Иванов

Мать ребёнка: Зазулина Мать Иванова

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Зазулина Мать Иванова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зазулина Мать Иванова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Смерть
До 1720
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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