Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1720
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Зазулин Яков Иванов
Мать ребёнка: Зазулина Мать Иванова
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1710
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Зазулина Мать Иванова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зазулина Мать Иванова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Смерть
До 1720
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана