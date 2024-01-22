(Сидорова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Сидорова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сидоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Алексеевич

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