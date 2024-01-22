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Сидоров Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Сидоров Алексей Исидоров (Старший)

Мать: (Сидорова) Ефросинья Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Сидорова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: (Сидорова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сидоров Иван Иванович

Мать ребёнка: (Сидорова) Татьяна Петровна

Смерть
1848

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