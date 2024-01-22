Сидоров Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Сидорова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: (Сидорова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: (Сидорова) Татьяна Петровна
Смерть
1848