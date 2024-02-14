Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1900

Сын: Рафиков Идиятулла Абдуллович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Рождение ребёнка
25.06.1911

Сын: Рафиков Сахиулла Абдуллович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Рафиков Минияр Абдуллович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Рождение ребёнка
20.01.1920

Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Смерть
Неизвестно

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