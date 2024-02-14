Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1900
Сын: Рафиков Идиятулла Абдуллович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Рождение ребёнка
15.09.1907
Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Рождение ребёнка
25.06.1911
Сын: Рафиков Сахиулла Абдуллович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Рафиков Минияр Абдуллович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Рождение ребёнка
20.01.1920
Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Смерть
Неизвестно