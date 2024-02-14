Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Абдулбасыров Абдрафик

Мать: Абдулбасырова Гульсагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1900

Сын: Рафиков Идиятулла Абдуллович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма

Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма

Рождение ребёнка
25.06.1911

Сын: Рафиков Сахиулла Абдуллович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма

Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Рафиков Минияр Абдуллович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма

Рождение ребёнка
20.01.1920

Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.