Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Абдулбасыров Абдрафик
Мать: Абдулбасырова Гульсагида
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1900
Сын: Рафиков Идиятулла Абдуллович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма
Рождение ребёнка
15.09.1907
Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма
Рождение ребёнка
25.06.1911
Сын: Рафиков Сахиулла Абдуллович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Рафиков Минияр Абдуллович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма
Рождение ребёнка
20.01.1920
Сын: Рафиков Галимулла Абдуллович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшиева) Асма
Смерть
Неизвестно