Сачкова Серафима Никитична
Место рожденияг.Раненбург?
Дата рождения07.08.1911
Дата смерти08.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Раненбург?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сачков Иван Акимович
Рождение ребёнка
08.08.1930
Сын: Сачков Александр Иванович
Отец ребёнка: Сачков Иван Акимович
Смерть
08.08.1954
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.