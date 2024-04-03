Сачкова Серафима Никитична 07.08.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова Серафима Никитична

Место рождения

г.Раненбург?

Дата рождения

07.08.1911

Дата смерти

08.08.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Раненбург?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Иван Акимович

Рождение ребёнка
08.08.1930

Сын: Сачков Александр Иванович

Отец ребёнка: Сачков Иван Акимович

Смерть
08.08.1954
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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